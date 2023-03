Autismo, la Staine illustra le linee programmatiche alle associazioni

dalla regione

CATANZARO Incontro in Regione tra l’assessore alle Politiche sociali Emma Staine e una rappresentanza delle associazioni e famiglie delle persone con disturbi dello spettro dell’autismo. Un confronto per coprogettare linee di intervento che possano riunire i vari attori interessati a sostenere il benessere psico-sociale-educativo delle persone autistiche. L’assessore Staine, accompagnata dal funzionario Renato Gasperi e la dirigente Saveria Cristiano, ha esposto le linee programmatiche che hanno come obiettivo pianificare e fornire servizi. “Per noi è fondamentale la collaborazione – ha dichiarato Staine – perché ho sempre creduto che solo dalla sinergia tra le parti si possano potenziare le risposte da dare, in termini concreti, alle persone costrette a convivere con il disturbo dello spettro autistico, e alle famiglie che costantemente si occupano delle cure quotidiane. Sappiamo bene – ha proseguito – come tale disturbo sia una delle problematiche più complesse tra le persone di qualsiasi età, pregiudicandone lo stile di vita. Non solo. Ne risentono infatti anche l’integrazione sociale e lavorativa. Si tratta quindi di un tema che è necessario affrontare in termini multidisciplinari, in cui è ovviamente coinvolta l’istituzione politica. Noi lavoriamo per la nostra parte, quella che, sono certa – ha concluso l’assessore Staine – metterà a disposizione gli strumenti di cui hanno bisogno persone che richiedono maggior tutela”.