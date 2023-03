Orrore nel Nuorese, uccide il fratello a colpi di mazza

La vicenda

NUORO Omicidio nelle prime ore del mattino a Bitti, paese in provincia di Nuoro. Giuseppe Pittalis, un allevatore, ha ucciso il fratello Giorgio, probabilmente al termine di una lite scoppiata per motivi ancora da accertare. La tragedia è avvenuta all’interno dell’azienda agricola di famiglia. La vittima è stata uccisa a colpi di mazza. L’omicida si è già costituito ai carabinieri.

Giuseppe Pittalis, 55 anni, ha ammesso l’omicidio del fratello Giorgio, 61 anni, colpito a morte con una mazza alle prime luci dell’alba dopo una lite in un podere nelle campagne del paese. L’arma, un grosso martello, è stata rinvenuta dai militari sul luogo dell’omicidio. Il delitto è avvenuto in località Sae Lussu e alla base ci sarebbe una lite per questioni legati alla gestione del gregge o alla divisione di terreni comuni. I carabinieri della compagnia di Bitti, al comando del tenente Fabrizio Ricciardi, insieme ai colleghi del Nucleo investigativo di Nuoro, stanno cercando di ricostruire le fasi del delitto e i motivi. Si attendono il magistrato di turno e il medico legale.