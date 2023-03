Nasce il “Cosenza For special”, una squadra per i ragazzi con disabilità – VIDEO

l’iniziativa

COSENZA C’è un Cosenza speciale che scenderà in campo per dare una possibilità di svago e benessere a ragazzi con disabilità. E’ la squadra nata dall’accordo di collaborazione tra il Cosenza Calcio e l’Ets Asd Totò for Special ones un’organizzazione di volontariato che promuove numerose attività sociali, educative e sportive, volte a favorire il miglioramento del benessere psico-fisicondi ragazzi che presentano una qualsiasi forma di disabilità fisica o intellettiva- relazionale. Da questa partnership nasce il Cosenza For Special, una squadra composta da calciatori con disabilità che parteciperà ad eventi e a manifestazioni sia in ambito regionale che nazionale. Il Cosenza for Special parteciperà, inoltre, al prossimo campionato Figc portando in alto, non solo il nome della città dei bruzi ma anche quello della Regione Calabria in quanto unica squadra calabrese sul territorio. I “lupi speciali”, guidati dal tecnico federale Luca Cavaliere (allenatore calcio disabili Figc ed educatore professionale) affronteranno come la Salernitana For special, il Napoli For special, la Juventus e tantissime altre squadre professionistiche che partecipano al campionato paralimpico della Figc. Ieri i rossoblù del Cosenza For Special hanno incontrato i calciatori del Cosenza Calcio, un abbraccio emozionante tra “lupi” prima della partenza per le rispettive trasferte. Rigione e compagni per Genova, mentre i rossoblù “speciali” per la Campania dove affronteranno in amichevole Napoli e Salernitana.