Corigliano Rossano, dagli scavi del metanodotto emerge un’antica tomba

CORIGLIANO ROSSANO Un’antica tomba è stata scoperta in località Cantinella di Corigliano Rossano. Il ritrovamento nel corso degli scavi condotti nella zona per la metanizzazione della contrada.

Per comprendere l’esatta importanza del ritrovamento sono all’opera i tecnici della sovrintendenza dei beni archeologici. Sono stati proprio loro ad intervenire già sul sito ed effettuare i primi campionamenti.

La vicinanza a Sibari fa presumere che si tratti di un sito decisamente antico e di prestigio.

L’intera area è stata transennata per ulteriori approfondimenti. Non è dunque escluso che da questa campagna di scavo potrebbe emergere qualche altra prestigiosa sorpresa.