«Gli attacchi ad Occhiuto e le amnesie»

La riflessione

Il Pd calabrese ha attaccato duramente Roberto Occhiuto per la sua adesione alla bozza del Ddl Calderoli nella Conferenza Stato Regioni. Nulla di scandaloso, ci mancherebbe. È un gioco delle parti.

Ma quest’attacco, che si basa sulla narrazione di un Governatore meridionale che si arrende all’onda barbarica settentrionale, è ricco di amnesie.

Intanto, Occhiuto ha detto che non si tratta di una cambiale in bianco ma di un sì condizionato alla definizione dei Lep. E Giorgia Meloni non farà mai passare l’autonomia senza Lep.

Approvare i livelli essenziali di prestazione sarebbe già di per sé una rivoluzione per il meridione e porrebbe fine a una pesante ingiustizia tutt’ora presente nel Paese.

Il centro-sinistra, però, dimentica alcune cose essenziali. Intanto, ciò che accadde il 2001, governo Amato e tutto lo schieramento presente, con la riforma del titolo V della Costituzione.

Una riforma che è stata una vera e propria tragedia istituzionale e i cui effetti sono ancora presenti.

Poi, dispiace che la parte culturale erede del PCI assolva 80 anni di meridionalismo catastrofico, sterile e dispersivo, che ha drenato risorse senza produrre sviluppo.

Se togliamo Fanfani e il suo programma straordinario, la positività parziale della Casmez, l’impegno incredibile di Colombo in Basilicata e di Mancini in Calabria, ciò che resta sono centinaia di miliardi di euro spesi male o finiti in rivoli clientelari.

Basterebbe citare l’esempio della ricostruzione post terremoto in Campania per rammentare a noi stessi che la liturgia del piagnisteo serve a poco.

Raccogliere la sfida dell’autonomia, sempre partendo dalla revisione dei Lep, potrebbe essere davvero stimolante per il nostro Sud.

Boicottarla per pregiudizio è un errore strategico. Di fatto l’autonomia esiste nei rapporti tra Regioni ed Europa. Esiste in Sicilia, con luci ed ombre, e può essere definita senza divisioni separatiste se si interviene sulla spesa storica.

La discussione è ancora lunga. Scegliere la strada della lotta di secessione riscoprendo bandiere scolorite non sembra la scelta migliore.