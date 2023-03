Ancora otto persone ricoverate all’ospedale di Crotone, tre in Pediatria

il naufragio

CROTONE Sono in tutto otto le persone ricoverate nel presidio ospedaliero di Crotone. A riferirlo è l’Azienda sanitaria provinciale che dai primi istanti del tragico naufragio di Steccato di Cutro in cui hanno perso la vita decine di migranti, si sta occupando dei sopravvissuti apparsi in condizioni critiche di salute. Col passare dei giorni i pazienti ricoverati stanno lentamente lasciando migliorando, molti di loro hanno già lasciato l’ospedale crotonese. Al momento, delle otto persone ancora ricoverate, tre sono minori e quindi sotto osservazione nel reparto di Pediatria. Le loro condizioni di salute generale, così come rivelato dall’Azienda sanitaria gestita dal commissario Simona Carbone, non destano preoccupazioni.