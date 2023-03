Ponte sullo Stretto, Salvini convoca nuova riunione tecnica

Il vertice

ROMA Una riunione tecnica per il ponte sullo Stretto è in agenda domani, martedì 7 marzo 2023, a Roma. Parteciperà il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. È quanto si legge in una nota del Mit. Sarà l’occasione per fare il punto anche in vista del decreto Ponte annunciato da Salvini. Tra le altre cose – continua la nota – il vicepremier e ministro ha letto con attenzione alcuni commenti a proposito del collegamento tra Calabria e Sicilia, ed in particolare l’intervista a “Tempi”, di Vincenzo Franza, di Caronte&Tourist.