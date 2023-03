Diamante, lesioni e minacce alla moglie. Assolto dal reato di maltrattamenti

la decisione

PAOLA Si è celebrato, questa mattina, presso il gup del Tribunale di Paola Roberta Carotenuto, l’udienza preliminare di un processo per maltrattamenti aggravati a carico di un cittadino straniero, E.B.O. residente a Diamante e difeso dagli avvocati Amedeo Valente ed Antonio Biondi, entrambi del foro di Paola. L’imputato era accusato di una serie di maltrattamenti perpetrati ai danni della moglie che si erano concretizzati in lesioni, percosse, minacce di morte, tutti fatti accaduti all’interno della loro abitazione, nel comune di Diamante.

Oggi, all’udienza preliminare, gli avvocati hanno discusso il processo con rito ordinario, evidenziando l’insussistenza delle ipotesi delittuose ascritte al proprio assistito prive, ad avviso della difesa, del necessario presupposto tipico del reato abituale in contestazione, rappresentato da reiterate condotte finalizzate a sottoporre la vittima in un perdurante stato di vessazione, umiliazione e sofferenza. Nonostante la richiesta di rinvio a giudizio del pm, il gup – accogliendo pienamente le tesi difensive degli avvocati – ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato perché «il fatto non sussiste». (f.b.)