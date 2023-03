I cammini più belli d’Italia, “Smart walking” fa tappa anche in Calabria

Viaggi

CATANZARO Davide Fiz, consulente di commercio digitale protagonista lo scorso anno di un esperimento di lavoro “alternativo”, riparte, forte della riuscita del suo progetto Smart Walking, volto a dimostrare come sia possibile conciliare lavoro e passione trasformando lo smart working in una occasione di cambiamento.

Dal 9 al 14 marzo camminerà sulla Rotta dei Due Mari, da Polignano a Mare a Taranto, un percorso che unisce l’Adriatico allo Ionio. La formula sarà la stessa dello scorso anni: 5 ore di cammino, poi la sosta in una struttura dotata di wi-fi dove svolge il lavoro che gli dà da vivere, promuovendo tra l’uno e l’altro le bellezze d’Italia meno conosciute.

La seconda edizione lo vedrà dappirma tra gli ulivi secolari della campagna pugliese con soste a Castellana Grotte, Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Crispiano. Continuerà poi in Calabria (dallo Ionio al Tirreno), in Campania e Lazio per ritornare sull’Adriatico a Monte Sant’Angelo.

Fine ultimo del progetto – che ha il patrocinio di Enea, Uncem e Aitr – è lavorare e nello stesso tempo scoprire e raccontare l’Italia attraverso la natura sempre diversa, i borghi, i sentieri minori, viaggiando con lentezza e incontrando le comunità locali, sempre coniugando viaggio, vita e attività all’aria aperta, relazioni, lavoro.