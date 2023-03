Von der Leyen risponde a Meloni: «Sull’immigrazione servono soluzioni europee»

la replica

ROMA La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha risposto con una lunga lettera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aveva scritto ai vertici delle istituzioni Ue a seguito del tragico naufragio di migranti sulle coste della Calabria. Von der Leyen esordisce condividendo la tesi secondo cui l’immigrazione è un problema europeo che richiede soluzioni europee e sottolinea tre punti su cui si può e si deve agire da subito. In primis, lavorare con i paesi partner cruciali per impedire le partenze dei migranti irregolari; fornire ai migranti alternative reali alla decisione di affidare il proprio destino ai trafficanti, e allo stesso tempo offrire la possibilità di rimpatri volontari a coloro che non hanno diritto a stare nell’Ue, e lottare contro il traffico di esseri umani rafforzando gli accordi operativi esistenti con Niger e Marocco e lanciandone due nuovi con Tunisia ed Egitto; conseguire ‘un approccio più coordinato’ fra le autorità nazionali dei paesi costieri e degli Stati di bandiera per le attività di ricerca e soccorso in mare. «Condivido pienamente il suo punto di vista, secondo cui come europei, come politici e come cittadini abbiamo il dovere morale di agire per evitare simili tragedie», che tuttavia «purtroppo si verificano troppo spesso. Quest’ultima tragedia deve servire perciò come un appello a raddoppiare la nostra determinazione per trovare soluzioni efficaci e durevoli». «Portare avanti il nuovo Patto sull’immigrazione e l’asilo – avverte la presidente della Commissione – è essenziale se vogliamo spezzare il ciclo di soluzioni parziali che non portano a sufficienti progressi. Centrale nell’approccio proposto dalla Commissione è la gestione dell’immigrazione attraverso l’azione con diverse politiche’, secondo una visione complessiva: ‘Aiutare chi ha bisogno della protezione internazionale, impedire le partenze irregolari, combattere le reti criminali dei trafficanti, offrire dei percorsi per l’immigrazione sicura e legale, e rimpatriare coloro che non hanno diritto di restare nell’Ue»