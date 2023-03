Salvini: «Torneremo qui ma per costruire». E annuncia novità sul Ponte e sull’Alta velocità

il governo in calabria

CUTRO «Grazie alla comunità di Cutro, siamo qui in seguito a una tragedia ma ci torneremo, per costruire». Nel contesto di un governo che, pur riunito a Cutro dopo la tragedia dei migranti, si sofferma essenzialmente su livelli nazionali e internazionali, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture nonché leader della Lega Matteo Salvini trova il modo di agganciarsi alla realtà calabrese, stilando una sorta di report dell’attività del suo dicastero, dal Ponte sullo Stretto – la cui cartellina era in bella vista in primo piano al suo ingresso al comune di Cutro – all’Alta velocità ferroviaria per arrivare alla statale 106.

«No a chi ci accusa di razzismo»

«Ricordo che a Cutro ci sono venuto un anno e mezzo fa e – esordisce Salvini nella conferenza stampa al fianco della premier Meloni – ho approfittato di questa trasferta per aggiornare alcuni dossier sulle infrastrutture. Ricordo la caserma dei carabinieri, ho sentito il provveditore Sorrentino per rimetterla a disposizione della comunità e la prossima settimana avrò un incontro con il provveditore per parlare del futuro di questo territorio».

Con riferimento al tema al centro del Cdm, il nuovo decreto sull’immigrazione, Salvini afferma: «Sono in corso più di una ventina di interventi di soccorsi in mare. Con oggi conto che si chiuda quella squallida parentesi di pessima politica che ha portato sull’agone della polemica anche un corpo glorioso, che indossa una divisa, marinai e marinaie che rischiano la vita per salvare altre vite. L’obiettivo – osserva il vicepremier è garantire diritti a chi davvero scappa da guerre vere, non lasciando in mano ai trafficanti e alla malavita organizzata la vita di queste persone. Un decreto assolutamente equilibrato, approvato all’unanimità, che prevede più accoglienza per chi ha diritti e più rigore per chi non ne, un decreto a cui stavamo lavorando a prescindere dalla tragedia di Cutro e conto che oggi si chiuda con polemiche indecorose per un paese accogliente come l’Italia. Io penso che paesi generosi, accoglienti e solidali, che hanno conosciuto l’emigrazione e l’immigrazione più dell’Italia non ce ne siano. Chi parla dell’Italia come di un paese razzista o è ignorante o è in malafede. Lo diciamo in terra di emigrazione e immigrazione, terra di rigore, di rispetto, di generosità. Io penso che il sindaco abbia garantito in questi giorni di sofferenza e di criticità che l’immagine del popolo calabrese fosse onesta, corretta e rispettosa di quello che è accaduto e di quello che accadrà».

Il punto sulle infrastrutture

Salvini quindi conclude: «Ricordo che esordii come ministro dell’Interno con un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a San luca e la prossima volta – ne parlavamo in Consiglio dei ministri – torniamo in Calabria però a parlare di sviluppo, turismo, agricoltura, lavoro, bellezza. venendo qua per preparare i compiti a casa ho sentito l’amministratore delle Ferrovie dello stato per l’elettrificazione della linea jonica, piuttosto che Simonini, commissario della Statale 106, che vedrò la settimana prossima, e sempre settima prossima Rfi ci darà la quantificazione di costi, tempi e luoghi per l’alta velocità Salerno Reggio Calabria. E il Ponte avrà l’ultima riunione la prossima settimana e sarà occasione di sviluppo e lavoro per questa terra straordinaria. Ha fatto bene Giorgia a riunirci qui e penso che oggi si chiudano ricostruzioni fantasiose sulle nostre divisioni». (c. a.)