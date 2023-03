Meteo, vento e pioggia in Calabria fino al weekend

le previsioni

CATANZARO Nelle prossime ore il maltempo colpirà almeno mezza Italia con pioggia e vento, poi domani troveremo il sole primaverile quasi ovunque con picchi di 23-24°C al Nord-Ovest ed in Sicilia. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l’arrivo di una perturbazione da Nord-Ovest: si tratta di una blanda saccatura collegata al gelo artico scozzese degli ultimi giorni. Il fronte attraverserà tutta la penisola portando i fenomeni più intensi tra Lazio, Campania e Calabria. Le temperature massime saliranno al Nord, mentre scenderanno temporaneamente al Centro-Sud. Sabato 11 marzo sarà infatti una giornata primaverile da Nord a Sud, con valori termici miti anche di notte e soprattutto di giorno con massime tipiche di fine aprile, con 23-24°C anche al Nord. Solo sulla Calabria tirrenica è probabile che questo Sabato 11 marzo non sia molto soleggiato, anzi con nubi e qualche piovasco. Domenica 12 marzo vedrà ombrelli aperti al Sud, si prevedono infatti locali e fugaci acquazzoni in spostamento dal Basso Adriatico verso Calabria e Sicilia e in attivazione temporanea anche verso il Lazio.