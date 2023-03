A Licata il Lamezia colleziona il nono pareggio stagionale

serie d

LICATA Vittoria esterna tabù per il Lamezia ormai da quasi tre mesi, era il 21 dicembre quando i gialloblù sbancavano il campo di Cittanova per 1-0. Dopo di allora due sconfitte ed altrettanti pari. Anche da Licata la squadra di mister De Luca andata in vantaggio con Alma, secondo gol stagionale in campionato (5 se si aggiunge la Coppa Italia), ha poi subìto il pareggio sugli sviluppi di un angolo, con la difesa troppo passiva.

Così sono nove i pareggi stagionali del Lamezia, terzo consecutivo dopo quelli a Ragusa e domenica scorsa col San Luca. Mister De Luca alla fine recrimina poco per le solite pesanti e numerose assenze, a Licata mancavano lo squalificato Umberto De Luca e in recupero dagli acciacchi vari Addessi, Cunzi, Cristiani e Silvestri. Ed ormai non consideriamo più Fangwa, per lui come noto stagione finita. Quattro su cinque almeno titolari per gran parte della stagione finora. Assenze dunque pesanti e con scelte gialloblù ridotte al lumicino, basti pensare alla panchina ieri composta da tutti under, eccetto Vasilj. Il tecnico piuttosto in sala stampa ha da ridire ovviamente con toni garbati – sulla mancata espulsione dell’ex Vitolo per – a suo dire – fallo da ultimo uomo. Tant’è, inutile appigliarsi alle decisioni arbitrali anche perché poi qualche occasione il Lamezia l’ha avuta per portare a casa i tre punti. In classifica lametini agganciati dal Trapani al quarto posto, e Licata che segue ad una lunghezza.

La cronaca della partita

Il Lamezia opta per un 4-2-3-1, con scelte obbligate tra cui Borgia nuovamente in regia e Vasilj in panchina, oltre a Niakate a rilevare sulla fascia sinistra Umberto De Luca. Il primo sussulto è del Licata con Saito che crossa forte da sinistra, a due passi dalla linea di porta Niakate cerca di rinviare ma maldestramente colpisce la traversa rischiando quindi l’autogol, e poi Mataloni mette in angolo. Risposta lametina con Maimone (5′) e Valenti devia non senza patemi. Bis con Miliziano da fuori area, palla alta. Quindi l’episodio discusso da mister De Luca: Terranova (27’) se va verso la porta avversaria e viene fermato fallosamente da Vitolo al limite. L’arbitro estrae soltanto il giallo. Alma si incarica della successiva punizione e la palla deviata dalla barriera finisce di poco a lato. Allo scadere il meritato vantaggio lametino: Borgia, che cresce in ogni gara e sembra migliorare anche come velocità d’esecuzione, imbecca in area Alma. L’esterno con molta freddezza stoppa col sinistro e conclude con lo stesso piede, palla in porta e Lamezia chiude avanti 0-1.

Nella ripresa neanche il tempo di sistemarsi che dopo 6 minuti il Licata pareggia. Sugli sviluppi di un angolo di Rotulo, dunque a difesa piazzata, svetta in area Cappello di testa e sovrasta 1-1. Il Lamezia non demorde e ci prova con Miliziano (13’) dalla distanza, alto. Quindi Licata pericoloso prima ad opera di Rotulo e poi con Frisenna impreciso. Il Lamezia si rifà vivo con una punizione di Terranova (25’) e Frisenna rischia l’autorete. Il Lamezia chiude in attacco: prima Terranova di testa e poi un tiro da fuori di Maimone fanno gridare al vantaggio.

Domenica prossima nuovamente in casa con la Vibonese, ieri fermata dalla nebbia col Canicattì, gara rinviata, derby che farà da prologo alla semifinale di Coppa Italia di domenica 26 contro il Pineto.

Sala stampa

Appare rabbuiato mister De Luca che attacca: «È stata una bella partita: sapevamo di trovare una quadra forte e lo dimostrano i punti in classifica, che gioca bene e con un Rotulo in più che ho avuto a Brindisi. Da quando sono arrivato stiamo cercando di recuperare tanti giocatori infortunati, ma debbo fare un plauso a tutti i ragazzi in campo per l’ottima prestazione contro un avversario di valore. Con più cattiveria e convinzione era una partita che potevamo spostare ancora di più dalla nostra parte. Ai punti forse meritavamo di più noi, anche per una situazione del primo tempo con la mancata espulsione di un loro giocatore sull’azione di Terranova. Lì la gara poteva cambiare, non è accaduto accettiamo il punto e faccio i complimenti al Licata. L’obiettivo è la Coppa Italia ma non vogliamo assolutamente uscire dalla griglia play off perché i ragazzi lo meritano nonostante le tante difficoltà».

Tabellino

Licata (3-5-2): Valenti; Vitolo, Calaiò, Orlando; Pino, Cristiano (34’st Ficarra), Rotulo, Frisenna, Cappello (17’st Garau); Saito (12’st Asata), Minacori (34’st Outtara). A disp.: Sienko, Cusati, Manna, Puccio, Pedalino. All. Romano

Fc Lamezia Terme (4-2-3-1): Mataloni; Miliziano, Zulj, Cadili, Niakate; Maimone, Emmanouil; Alma, Borgia (33’st Monteleone), Morana; Terranova. A disp.: Martino, Quartarone, Talarico, Carbone, Nemia, Graziano, Kanoute, Vasilj. All. De Luca

Arbitro: Peletti di Crema (Cantatore -De Palma)

Marcatori: 45’pt Alma (LT); 6’st Cappello (L)

Note: ammoniti Miliziano (LT), Vitolo (L), Minacori (L), Asata (L), Cadili (LT), Niakate (LT)