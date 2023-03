Mare pulito, Occhiuto annuncia: «Tolleranza zero quest’anno anche per gli autospurgo» – VIDEO

l’ANNUNCIO

CATANZARO «Ho appena finito una riunione sulla depurazione perché quest’anno proseguiamo come lo scorso: pulizia dei fiumi, controlli dei depuratori e delle pompe di sollevamento. Ma non basta, perché se non aggiungiamo un altro pezzo non miglioriamo la qualità del mare». Così il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un video diffuso sui social ha annunciato l’avvio della nuova campagna “Mare Pulito” in Calabria.

«L’altro pezzo che vorremmo che si aggiungesse quest’anno – dice – è quello degli autospurgo». «Cosa succede – spiega il governatore -. L’autospurgo va a prelevare i fanghi da un pozzo nero e poi va a gettarli o in un torrente o in un tombino e poi vanno a finire nel mare. Questa è la ragione perché in estate, nonostante la siccità, i torrenti sono sempre in piena». «Questo fenomeno – tuona Occhiuto – dobbiamo evitarlo. Tolleranza zero quest’anno dunque anche per gli autospurgo»