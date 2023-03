San Giovanni in Fiore, stop alle file per il ticket

La novità

SAN GIOVANNI IN FIORE «Tutti i cittadini esenti dal pagamento del ticket non faranno più file davanti allo Sportello. Già dai prossimi giorni, infatti, potranno registrare le loro prenotazioni direttamente nei reparti in cui dovranno ricevere gli accertamenti sanitari richiesti dal medico di famiglia». Ne dà notizia, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che precisa: «Per l’ennesima volta, il commissario dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, ha dato immediato riscontro alle nostre richieste. Con lui abbiamo risolto un problema che si trascinava da troppi anni e penalizzava senza dubbio la comunità locale. Adesso, i pazienti con maggiori necessità assistenziali avranno una corsia preferenziale, come è giusto che sia. Parliamo, per esempio, di disabili, anziani e persone con patologie croniche. Di conseguenza, ci sarà da subito una significativa riduzione delle attese presso lo sportello dedicato al pagamento del ticket». «Inoltre, a stretto giro e comunque entro un mese, le farmacie cittadine – continua la sindaca – saranno abilitate a prenotare tutte le prestazioni sanitarie, comprese le analisi di laboratorio, da erogare nelle strutture sanitarie pubbliche locali. Ciò consentirà di velocizzare ulteriormente i tempi di attesa e di evitare agli utenti gli spiacevoli disagi del passato. In meno di un anno, abbiamo portato ben tre medici a tempo indeterminato nell’ospedale della città. Anche stavolta, abbiamo agito – conclude Succurro – per avvicinare i cittadini alla sanità pubblica, insieme alla direzione generale dell’Asp di Cosenza».