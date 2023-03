Barberio: «Gli assessori sono liberi di tesserarsi col Pd, ma noi restiamo all’opposizione dell’esecutivo Voce»

la frase

CROTONE La linea del Partito democratico della provincia di Crotone è quella di stare all’opposizione dell’amministrazione comunale pitagorica guidata da Vincenzo Voce. Non ha dubbi il segretario provinciale del Pd, Leo Barberio, sulle future alleanze del suo partito. Se qualche assessore dell’esecutivo di Voce intende chiedere la tessera del Pd, può farlo «ma deve sapere che il partito è all’opposizione dell’esecutivo di Voce». Non fa nomi, ma si capisce che fa riferimento all’assessore Filly Pollinzi che, con la segretaria nazione del Pd, Elly Schlein, ha condiviso l’esperienza con il movimento Possibile, fondato da Pippo Civati. I due si conoscevano da tempo, tanto è vero che, quando Schlein è scesa a Crotone per incontrare i parenti delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, davanti al PalaMilone si è fermata a salutare Pollinzi, che le ha presentato il sindaco Voce. Pollinzi ha sussurrato qualcosa nell’orecchio di Schlein, che ha risposto con un sorriso. Qualche giorno dopo, l’assessore alle Politiche sociali ha chiarito che la segretaria nazionale del Pd ha dato la sua disponibilità al sindaco di Crotone ad impegnarsi per la soluzione di eventuali problematiche. Se il Comune di Crotone ha bisogno, Schlein c’è. Nonostante ciò, secondo il segretario provinciale, non ci potrà essere un futuro di Voce nel Pd, anche se ha detto di avere condiviso in toto la lettera che il sindaco di Crotone ha scritto al presidente del Consiglio, Giorgia Melone, per invitarla a venire ad onorare i tanti bambini morti (33) nel tragico naufragio di Steccato di Cutro. Resta ferma la linea politica sul rapporto da avere con l’amministrazione comunale di Crotone, ma cambia la visuale interna al Pd. Barberio non è più intransigente con la minoranza del partito. E’ pronto ad attuare la linea inclusiva tracciata da Schlein, il giorno della sua elezione alla guida nazionale del Pd. Il segretario provinciale ha già avviato una serie di incontri e nelle prossime settimane metterà mano alla segretaria provinciale e partiranno le attività per celebrare i congressi nei Comuni dove il Pd non ha organismi e non è presente. La sua idea non è quella di sostituire pezzi di gruppi dirigenti con altri, ma di allargare gli organismi includendo gli esclusi o i rappresentanti della cosiddetta minoranza interna che da tempo sono “saluti sull’Aventino”. Gli organismi elettivi (assemblee e direttivi) non saranno modificati, perché decisi dai congressi che sono stati celebrati ma si pensa a mettere in equilibrio le forze in campo. Sulla vicenda del partito di Cutro ha detto due cose: ha fatto autocritica riconoscendosi errori per la mancata presentazione di candidati alle recenti elezioni amministrative; si è detto pronto ad aprire un confronto con tutti coloro che sono disponibili a chiedere scusa per avviare una nuova fase unitaria del partito. In ogni caso il segretario provinciale non è disponibile a concedere deroghe alle regole, che rappresentano la barra su cui il Pd dovrà muoversi nel prossimo futuro.