Pd, Irto: «Con la Schlein un nuovo inizio in una prospettiva unitaria»

agenda politica

LAMEZIA TERME «Un nuovo inizio. Con Elly Schlein segretaria del Partito Democratico. Lo scrive su Facebook il segretario regionale e senatore del Pd Nicola Irto. all’indomani dell’assemblea nazionale del partito. «Ripartiamo – prosegue Irto – con una nuova prospettiva unitaria, per una comunità che guarda alle persone e all’ambiente. E consapevoli di dover contribuire in prima persona al cambiamento. In quest’epoca storica, con una guerra ai confini dell’Europa e di fronte all’indifferenza per chi cerca salvezza sulle nostre coste, siamo chiamati a rispondere con il valore dell’umanità. È necessario agire insieme per una nuova prospettiva politica del Paese, dai diritti sanciti nella nostra Costituzione sulla giustizia, sull’uguaglianza sociale e di genere. Attraverso un dialogo continuo con l’Europa, per la prospettiva ecologica, dell’istruzione e del lavoro. E – conclude Irto – faremo una grande battaglia politica contro l’autonomia differenziata. Con un pensiero a Bruno Astorre e Daniele Nucera che abbiamo sentito vicini in una domenica di festa. Con la forza della comunità per le persone, per il pianeta. Auguri di cuore a Elly Schlein, e a tutte le democratiche e democratici».