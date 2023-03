Cosenza, Gaia presenta “Corpi”: l’esordio della cosentina Luana “Wally Pain” Belsito

l’evento

COSENZA La lente del sesso per raccontare le contraddizioni della società. Tra insicurezze, bondage e smagliature, l’esordio della cosentina Luana “Wally Pain” Belsito è focoso e poetico, al tempo stesso. Più di 70 illustrazioni accompagnate da altrettanti racconti, per sdoganare ogni tabù, esaltare la diversità, illuminare delicatamente l’intimità di ciascuno di noi. Partendo da se stessi. Venerdì 17 marzo ore 19, in anteprima nazionale, GAIA, la galleria d’arte indipendente e autogestita che anima Cosenza Vecchia, presenterà “Corpi”, il fumetto erotico di Luana “Wally Pain” Belsito, edito da Feltrinelli Comics e in uscita il 14 marzo! Un lungo e seducente piano sequenza fatto di immagini e parole, di carne e voci. Di corpi. A discuterne, con il collettivo GAIA e l’autrice, Luca Scornaienchi, responsabile artistico del Museo del Fumetto. L’occasione sarà propizia per visitare, inoltre, l’allestimento “.G | Per ripartire dal desiderio”, fruibile ancora fino a Pasqua e che ospita, oltre alle opere della stessa Wally Pain, artisti del calibro di Strati di Blu, Luchadora, Frida Castelli e Piero Nudo, con la collaborazione, inoltre, della fanzine erotica Ossì e il progetto Io Calabria.