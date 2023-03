Incidente sulla Statale 106 a Roseto: ragazza incastrata tra le lamiere

lo scontro

ROSETO CAPO SPULICO Un brutto incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Roseto Capo Spulico, lungo la Statale 106 nel tratto che attraversa il centro abitato dell’Alto Jonio cosentino. Per cause ancora in via d’accertamento, una Fiat 500 è andata in collisione con un Tir. I due mezzi viaggiavano in direzione opposta. Ad avere la peggio l’autista della piccola utilitaria che con il suo mezzo ha prima carambolato sull’autotreno per poi finire fuoristrada, rimanendo incastrata tra le lamiere dell’automobile.

Per estrarre la donna dai rottami è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto con due squadre: quella di Policoro e quella di Corigliano-Rossano, distante oltre 50km dal luogo dell’incidente. La donna è stata subito soccorsa anche dall’autista dell’autoarticolato e una volta estratta dai vigili del fuoco è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 che sono atterrati sul posto con il servizio elisoccorso.

I primi ad arrivare sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri della locale stazione che hanno subito avviato gli accertamenti del caso. Fermo il traffico lungo la statale in entrambe le direzioni di marcia.