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la guerra continua

Droni ucraini contro autobus russo: 7 morti

Il mezzo era diretto in Crimea. Ferite altre 11 persone

Pubblicato il: 03/06/2026 – 10:15
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Droni ucraini contro autobus russo: 7 morti
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ROMA Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, ha causato la morte di sette persone e il ferimento di altre undici, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, in Ucraina, controllata da Mosca, dove è avvenuto l’attacco.  “A Yenakiyevo, un drone ha colpito un autobus che collegava Mosca a Simferopol; secondo le prime informazioni, sette civili sono stati uccisi. Altre undici persone hanno riportato ferite di varia gravità e stanno ricevendo le cure necessarie”, ha scritto Denis Pushilin, capo dell’amministrazione locale istituita dalla Russia, su Telegram. (Ansa)

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