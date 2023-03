Regione, “impulso” da 3 milioni per il turismo: ecco l’ultimo bando (approvato «in via di urgenza»)

dalla cittadella

CATANZARO Un impulso da tre milioni per il turismo. Con un decreto approvato «in via eccezionale e di urgenza, relativamente ai tempi ristretti della chiusura del Por Calabria 2014-2020» il Dipartimento Turismo-Marketing territoriale e Mobilità ha approvato l’avviso pubblico “Sostegno alle imprese ricettive regionali per il rafforzamento e la qualificazione dell’offerta e l’innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”. «Attraverso questo intervento – spiega il Dipartimento Turismo della Regione – si intende sostenere gli investimenti nelle strutture turistiche calabresi per favorirne il riposizionamento competitivo, attraverso la qualificazione dell’offerta, l’introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, organizzative, digitali e promo-commerciali. L’obiettivo è quello di intervenire sulla qualificazione e potenziamento dell’offerta ricettiva, attraverso il miglioramento degli standard e dei servizi turistici; sul sostegno all’innovazione di processo e di prodotto e alla digitalizzazione delle imprese turistiche, con particolare riferimento alla informatizzazione dei servizi ricettivi». L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dell’avvio regionale Avviso è pari a euro 3.000.000, a valere sul Por Calabria Fesr-Fse 2014-2020: possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando le piccole e medie imprese del settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, operanti quali “esercizi ricettivi” (alberghi nelle varie forme come resort, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie, bed and breakfast, residence, alloggio connesso ad aziende agricole, aree di campeggio e aree attrezzate), e costituite sotto forma di consorzi o società consortili o reti di imprese. Le domande dovranno essere compilate ed inoltrate entro il 29 marzo. (redazione@corrierecal.it)