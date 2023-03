Reggina, il Tribunale dice no al pagamento delle spettanze

la decisione

REGGIO CALABRIA Il Tribunale di Reggio Calabria ha detto no al pagamento delle spettanze, ad eccezione degli stipendi e delle spese di continuità aziendale, previste dal concordato cui è sottoposta la società Reggina Calcio, impegnata nel campionato di serie B. La società del patron Felice Saladini non ha potuto onorare il termine federale, scaduto ieri, relativo al versamento dei contributi Inps del semestre giugno-dicembre 2022. Il Commissario del Tribunale che vigila sul concordato si era opposto al pagamento dei debiti contributivi anche un mese fa in relazione ai versamenti delle ritenute Irpef per il periodo marzo-dicembre 2022. La Procura federale, comunque, non ha adottato provvedimenti in relazione a possibili deferimenti o penalizzazioni a carico della società.