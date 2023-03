Manca l’interprete, slitta l’incidente probatorio sul presunto scafista del naufragio di Cutro

La strage dei migranti

CATANZARO È iniziato in ritardo nel Tribunale dei minorenni di Catanzaro, l’incidente probatorio per il naufragio di Steccato di Cutro che ha provocato 86 vittime accertate. L’inizio era slittato per l’assenza dell’interprete del 17enne pakistano indagato quale presunto scafista. Il gip, oggi, dovrà sentire tre dei superstiti, un siriano e due pakistani. Altri due superstiti saranno sentiti lunedì prossimo e quattro martedì.

Mentre dovranno ancora essere calendarizzate le udienze che attengono gli altri tre presunti scafisti coindagati dalla Procura di Crotone per il naufragio del 26 febbraio scorso davanti le coste di Cutro.