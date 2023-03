Sicurezza nel Cosentino, Ferro: «Alto livello di attenzione da parte di tutte le articolazioni dello Stato»

la precisazione

COSENZA «Trovo doveroso dover precisare, dopo la dichiarazione del consigliere comunale di Cosenza Francesco Spadafora, che tutti i temi legati alla questione sicurezza in città – compresi quelli legati alle risse giovanili e alla cosiddetta ‘malamovida’ e quelli relativi al controllo del territorio nelle aree ad alto rischio di degrado – sono stati ampiamente affrontati nell’ambito della riunione tenuta in Prefettura alla presenza dei vertici delle Forze dell’ordine. In quella sede è emersa la grande attenzione e la profonda conoscenza non solo della realtà criminale del territorio, ma anche di tutte le dinamiche che investono sia la sicurezza reale che quella percepita dai cittadini. Come può facilmente comprendere il consigliere Spadafora, ancor più per la sua esperienza professionale, i contenuti dell’incontro sono riservati, e non sono stati riferiti alla stampa nel dettaglio. Questo può avere erroneamente ingenerato l’impressione di una sottovalutazione di alcune questioni. Posso invece assicurare l’alto livello di attenzione da parte di tutte le articolazioni dello Stato deputate a garantire la sicurezza sul territorio di Cosenza, pure apprezzando ogni iniziativa politica e istituzionale volta a rafforzare l’impegno e la sensibilità su queste tematiche». E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno on. Wanda Ferro.