Intimidazione in un cantiere a Roccella, in fiamme un box e un bagno chimico

il caso

ROCCELLA JONICA Il segretario generale della Fillea-Cgil dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria Endrio Minervino, e tutta l’organizzazione sindacale, condannano con fermezza la vile intimidazione perpetrata ai danni della cooperativa “C.P.L. Polistena” impegnata nel cantiere dell’area antistante l’antica chiesa di San Giuseppe, nel centro storico di Roccella Ionica.

«Il rogo di un box e di un bagno chimico da parte di mani vigliacche e che preferiscono nascondersi dietro l’oscurità – si legge in una nota – non fermerà il lavoro degli operai e della cooperativa ai quali la Fillea-Cgil manifesta tutta la propria solidarietà, visti i leali rapporti costruiti nel tempo, e siamo certi che mostrando di non cedere mai a questi gesti intimidatori, riusciremo a sconfiggere insieme quella malapianta criminale che tanti danni fa all’economia e all’immagine del nostro territorio. Insieme ai lavoratori diciamo: “Non ci fermerete!”».