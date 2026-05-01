A Piazza San Giovanni migliaia di giovani per lavoro e futuro

concertone primo maggio

ROMA Giornata di festa, sole quasi estivo, migliaia di ragazzi da tutta Italia assiepati davanti al palco fin dalle prime ore di oggi a Piazza San Giovanni a Roma per il Concertone del Primo maggio, evento che si ripete dal 1990. Promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, il Concertone 2026 è dedicato al tema “lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Ad aprire il live vero e proprio, dopo l’esibizione dalle 13 alle 14.30 delle nuove proposte, la conduttrice Arisa in veste di cantante che si e’ esibita in una toccante performance interpretando ‘Futura’ di Lucio Dalla che ha dedicato al padre che proprio oggi compie 72 anni. Una scelta da parte degli organizzatori non casuale. Insieme al tema del lavoro, quest’anno declinato in chiave di dignità e sicurezza dai sindacati, c’è anche quello del futuro, Big mama, altra presentatrice insieme a Paolo Spollon del Concertone, spiega che dobbiamo proiettarci al 2025, “quando non avro’ piu’ denti e Paolo sara’ senza capelli”. E proprio #futuro è l’hashtag lanciato dai conduttori dal palco di San Giovanni. Ogni artista che si esibira’, spiega ancora Big mama, sara’ introdotto dicendo qual era il lavoro che sognava di fare da bambino e il lavoro che fanno o facevano i suoi genitori, proprio per collegare il passato col presente e col futuro. Dopo Arisa, il Concertone ha preso il via con Paolo Belli, seguito dai giovani emergenti Rob, Santamarea, Francamente e Casadilego e Bambina, vincitrice del contest 1MNEXT. Nella prima parte della kermesse canora fino alle 18 sono previsti molti nomi nuovi del panorama musicale italiano, con Angelica Bove ed Eddie Brock a chiudere la prima parte. I ‘big’ arriveranno dopo le 20, da Niccolo’ Fabi e Ermal Meta a Riccardo Cocciante, Serena Brancale, Litfiba e Emma. Dopo le 22 i nomi forse piu’ attesi dal pubblico che a quell’ora avra’ invaso completamente Piazza San Giovanni: alle 22 in scena i Pinguini tattici nucleari, Madame, Geolier e Irama. Dopo le 23 Francesca Michielin, Frah Quintale, Rocco Hunt e l’orchestra Notte della Taranta che chiuderà il Concertone 2026.