«Il turismo in Calabria per creare benessere»

La riflessione

Finalmente qualcosa si muove in Calabria. Il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha deciso che la sua Terra, dal punto di vista turistico, culturale e sociale può compiere un importante passo in avanti. E annuncia «tolleranza zero» per quanto riguarda il mare e le spiagge che debbono essere mantenute, sin da subito, pulite. Ciò equivale ad una vera e propria “dichiarazione di guerra” per coloro che inquinano!

Si comincia così a “ragionare” anche in questa Terra, baciata dal Creatore, ma spesso poco amata dai suoi abitanti. E lo si fa non soltanto per salvaguardare un patrimonio che in tanti ci invidiano, quanto anche per tenerlo in condizioni ottimali tali da poter propagandare la Calabria sia dal punto di vista ambientale che turistico.

Sin dai prossimi mesi, dunque, le inserzioni pubblicitarie delle cinque provincie calabresi si arricchiranno anche con l’offrire per la prossima estate spiagge e mare puliti.

Secondo il Presidente Occhiuto la Calabria deve cambiare l’abito; e lo può fare se decide di completare il processo di sviluppo turistico offrendo alla “clientela” nazionale ed estera la possibilità di una vacanza in ambienti curati ed una ospitalità “evoluta”. Il che, in termini più semplici, significa offrire accoglienza e competitività, valori che peraltro sono propri dell’ospitalità, soprattutto nel Mezzogiorno, che rappresenta una componente essenziale dell’offerta turistica, l’offerta turistica, sia per l’accoglienza. Entrambi componenti essenziali che qualificano il rapporto tra domanda e offerta, tra operatore e cliente.

Il primo lavoro da compiere è una riflessione degli addetti sui temi chiave del turismo in Calabria, compresa la consapevolezza e l’importanza che esso richiede. Ma anche sui doveri dell’ospitalità: la cultura del servizio al pubblico e la disponibilità degli addetti.

Importante per l’operatore è una profonda cultura dell’accoglienza perché essa rappresenta il “buongiorno” tra operatore e turista. E perché siano resi “professionali” tali principi è necessario comprendere che il turismo è un’attività essenziale per lo sviluppo socio-economico di un territorio, al pari dell’accoglienza e dell’ospitalità. Così come non è da meno l’atteggiamento dei residenti verso i turisti. L’accoglienza riveste un ruolo centrale di attrattiva, al pari dell’immagine del territorio che deve essere curato, distensivo e gradevole per essere apprezzato e annoverato tra le destinazioni da suggerire in futuro ad amici e conoscenti.

Aumentare il gradimento dei turisti può servire anche a farli ritornare. Le statistiche rilevano che un territorio si sviluppa anche in questo modo; infatti sottolineano che nei luoghi nei quali il turismo ha raggiunto dimensioni ottimali la qualità della vita, oltre alla ricchezza, sono migliorate sensibilmente.

Se, dunque, si sviluppa il turismo, per la Calabria sarà una grande opportunità di crescita e di benessere anche culturale oltre che sociale. Poiché nella regione, oltre al mare e alle montagne, ci sono luoghi e paesi pieni di bellezze e di storia che andrebbero conosciuti.

*giornalista