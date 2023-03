In partenza il corso Fish “Costruire durante Noi il Dopo di Noi”

l’iniziativa

Parte un percorso formativo in quattro giorni che affronterà le difficoltà e le procedure da seguire per il Dopo di Noi.

Il corso – L’Ats (Associazione Temporanea di Scopo) costituita per realizzare il progetto INFORM@BILITY, che ha come capofila la Fish Calabria Odv e conta nella sua squadra l’Associazione Prader Willi, l’Associazione La Spiga e il Coordinamento regionale Alogon, annuncia l’avvio del corso Costruire durante Noi il Dopo di Noi. L’evento fornirà molteplici spunti e stimoli per la riflessione circa gli scenari e le opportunità ai quali apre, in Calabria, la legge 112/2016.

Gli appuntamenti – L’evento formativo, organizzato in collaborazione con Anffas coordinamento Calabria, consterà di quattro appuntamenti. Il primo incontro si terrà giovedì 23 marzo, dalle ore 17 alle ore 19; in questa occasione interverrà Giampiero Griffo, presidente di Disabled Peoples International Italia, con una relazione su Persone con disabilità adulte e il nuovo welfare con lo sguardo al futuro. Il secondo appuntamento in calendario è previsto per lunedì 27 marzo sempre dalle ore 17 alle ore 19; il percorso formativo questa volta verrà tracciato da due relatori che affronteranno la questione relativa al progetto individuale: nello specifico, il tema verrà approfondito dallo psicologo e matricista Matteo Romio, successivamente la psicologa Marina Galati, direttrice dell’associazione Comunità progetto sud, si soffermerà sul budget di progetto. Mercoledì 29 marzo, allo stesso orario degli incontri precedenti, il presidente della cooperativa sociale ANFFAS “Come Noi”, Marco Bollani, proporrà ai corsisti un’esperienza concreta attraverso il suo intervento Co-abitazioni, progetti individuali, budget di progetto. I lavori si concluderanno lunedì 3 aprile con il doppio intervento di Rosaria Duraccio, consigliera di DPI Italia, e di Nunzia Coppedé, presidente FISH Calabria; nel primo caso, la relazione verterà su Cohousing – Il Dopo di Noi – Una esperienza realizzata al sud, mentre nel secondo su Fish coordinamento dei lavori e conclusioni del percorso formativo.

Iscrizioni – Iscriversi al corso non è complicato, basta seguire il seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGCtk6EGURtUjyVur7tjjfu8Z57BskaYYvDHjVBVM7G4psWQ/viewform e attendere la ricezione della conferma. Il corso si terrà su ZOOM, pertanto il link dell’aula una volta registrati vi arriverà tramite una mail inviata attraverso la medesima piattaforma. Riceverete in seguito una e-mail con il link per ogni appuntamento. Per informazioni o per eventuali problemi di connessione potete chiamare il 3387844803 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.

Progetto Inform@bility – Il percorso formativo, come accennato all’inizio, si inserisce nel novero delle iniziative del progetto Inform@bility, realizzato grazie ai sensi del Rep. n. 13281 DEL 07/12/2022 – Progetti di rilevanza locale promossi da organizzazione di volontariato o da APS, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.LGS.N. 117/2017, Codice del Terzo Settore. Fondi ADP 2019, 2020, 2021. Il progetto ha già mosso i primi passi sul fronte della consulenza. Sul sito https://www.fishcalabria.org/informbility/ è infatti possibile consultare le schede informative.