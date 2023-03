Il sinistro

CROTONE Incidente stradale sulla statale 106 all’altezza del Ponte Tacina. Due auto, una Golf e una Fiat 500, per cause in corso di accertamento si sono scontrate lungo la statale 106 sul ponte Fiume Tacina tra Botricello e Steccato di Cutro. Tre le persone coinvolte, il conducente della Golf che è stato estratto dalle lamiere e una madre con sua figlia che viaggiavano sull’altra vettura. Tutte le persone sono state soccorse dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad affidare i feriti alle cure del sanitari del 118 sopraggiunti sul luogo dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri e la guardia di finanza che stanno operando per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente e per regolare il transito sulla strada che è rimasta bloccata al traffico su entrambe le direzioni.