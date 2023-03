Il saluto di Berlusconi ai calabresi «pronti a conquistare la Sicilia grazie al Ponte» – VIDEO

la riunione

CATANZARO «Ci siamo trovati insieme con Roberto Occhiuto per discutere del futuro dell’Italia con meno povertà, più prosperità e una giustizia giusta». Silvio Berlusconi, recita la “storia” del governatore della Calabria su Instagram, ha un messaggio per i cittadini calabresi. E al saluto «a tutti i cittadini della Calabria che hanno dimostrato di saper fare le cose insieme», il parlamentare e presidente di Forza Italia accoppia un inviti scherzoso, cioè «la prospettiva (per i calabresi, ndr) di conquistare, forti come sono, tutta la Sicilia con il ponte sullo Stretto di Messina. Tanti auguri, forza Calabria e Forza Italia», conclude. «E forza presidente», replica Occhiuto.

L’incontro con i presidenti di Regione di Forza Italia

Il saluto di Berlusconi arriva a margine di un incontro istituzionale. «Oggi ho avuto il piacere di incontrare i presidenti di Regione di Forza Italia. È stato un importante momento di confronto su tutti i temi dell’agenda politica. Infrastrutture, transizione energetica, situazione geopolitica, flussi migratori, autonomia differenziata e riforme istituzionali. I nostri governatori sono in prima linea per dare risposte tempestive ed efficaci ai cittadini, in piena e costante sintonia con il Governo». Lo scrive su Instagram il leader di FI, Silvio Berlusconi, postando una foto che lo ritrae assieme a Roberto Occhiuto (Calabria), Vito Bardi (Basilicata), Renato Schifani (Sicilia), Donato Toma (Molise), Alberto Cirio (Piemonte).