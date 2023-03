Maratona di Roma, per il 90enne calabrese Antonio Rao il record mondiale di categoria

il personaggio

ROMA Finiti i controlli incrociati con i risultati delle carte, ora c’è la certezza: domenica scorsa il 90enne Antonio Rao, calabrese di nascita e romano d’adozione, ha fatto sulle strade di Roma il record mondiale sulla distanza nella sua categoria, chiudendo i 42,195 km con il tempo di 6h14’44’ al ritmo di 8’53″/km (6.8 km orari), con passaggio alla mezza Maratona in 2h49’40”, e con largo anticipo sul tempo limite previsto per concludere la gara di 6 ore 30 minuti, conquistando così un ennesimo traguardo in carriera con il suo anno di nascita, 1933, e con il suo ben noto nome, nella lista degli iscritti era subito saltato agli occhi degli organizzatori. Un mito, conosciuto a Roma perché legato all’Atletica Monte Mario e in tutta Italia per la sua incredibile forza e, dalla scorsa domenica, ormai in tutto il mondo. Antonio Rao non è solo uno dei 18 tesserati Fidal M90, è anche il primatista italiano e, adesso, europeo e mondiale di categoria M90 di Maratona.

Rao ha preso il posto dell’inglese di origine indiane Fauja Singh, il cui crono di 5h40’01’ alla Maratona di Toronto del 2003 non ha potuto essere ratificato in quanto Singh non ha prodotto un certificato di nascita. Primato mondiale ufficialmente registrato era il 6h46’34” di Ernest Van Leeuwen, classe 1912, fatto a Los Angeles Marathon 2005. Differenza davvero importante, mezz’ora in meno è un’eternità in una Maratona. Per Antonio Rao sulla scheda Fidal appaiono i risultati più importanti, si legge un 4h56’38” fatto sempre a Roma nel 2009 e 2h01’000″ sempre nella sua Roma e sempre nel 2009 quando era M75. Ancora, aveva corso la Acea Run Rome The Marathon nel settembre 2021, edizione speciale con start alle 6.45, dove concluse in 6h12’36” e l’anno scorso, marzo 2022, in 6h20’06”, quando ancora era nella categoria M85. E quest’anno, categoria M90, si è addirittura migliorato sul crono di un anno fa.

Antonio Rao sarà protagonista domenica in tv poco dopo le 7.30 in diretta nella trasmissione Rai Unomattina in famiglia, dove racconterà la sua storia e la sua Acea Run Rome The Marathon da record del mondo. La prossima edizione della Acea Run Rome The Marathon sarà domenica 17 marzo 2024, nuovo obiettivo per Antonio Rao che proverà a ritoccare ancora il suo nuovo primato mondiale. (Agi)