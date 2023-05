Ha un attacco di cuore ma l’ambulanza arriva senza medico a bordo, la tragica morte a Corigliano Rossano di un 37enne

il dramma

CORIGLIANO ROSSANO Tragedia a Corigliano-Rossano oggi pomeriggio. Un 37enne, bracciante agricolo, è morto dopo essere stato colpito da un attacco di cuore. L’uomo, al momento del malore, si trovava nella sua abitazione di contrada Zolfara in compagnia dei suoi familiari. Probabilmente è stato proprio lui a contattate il 118. Una volta giunta sul posto l’ambulanza del Soccorso avanzato con a bordo infermieri, l’uomo, vittima di un attacco cardiaco con fibrillazioni, è stato defibrillato per cinque volte ma evidentemente le sue condizioni erano già molto gravi. Poco dopo il 37enne e morto. A quel punto dalla postazione di Trebisacce è giunta sul posto una nuova ambulanza con a bordo un medico per compilare il documento di accertamento del decesso. I familiari dell’uomo, palesemente sconvolti, hanno denunciato l’accaduto alla Procura della Repubblica di Castrovillari. Il sostituto procuratore Luca Primicerio ha disposto il sequestro del corpo e il successivo esame autoptico. Contattato dal Corriere della Calabria, il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza Antonio Graziano ha dichiarato che «anche in Lombardia in questi casi si interviene con un soccorso avanzato del 118 con a bordo infermieri i quali, nella circostanza di oggi, hanno fatto di tutto per salvare l’uomo ma, evidentemente, le sue condizioni erano già compromesse. Comunque aspetteremo l’esito dellautopsia per accertare le cause della morte».