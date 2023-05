Il Papa in uno studio Rai. Non era mai accaduto prima – FOTO

l’evento

ROMA Papa Francesco negli studi televisivi della Rai a Saxa Rubra per un’intervista con il programma della Cei “A sua immagine”. E’ la prima volta per un Pontefice. L’intervista era in agenda a marzo ma poi fu rinviata perché il Papa era stato ricoverato al Policlinico Gemelli.

Francesco ha rilasciato diverse interviste tv, l’altroieri per esempio con Telemundo, ma accogliendo sempre i giornalisti in Vaticano. Al suo arrivo a Saxa Rubra ha salutato il personale della Rai presente che ha risposto con un applauso. L’intervista viene registrata oggi ma, secondo quanto si apprende, sarà trasmessa il 4 giugno. «La presenza di papa Francesco negli studi della Rai è un evento storico per l’azienda e un momento di grande intensità e significato. Il Santo Padre ha la capacità di toccare il cuore di tutti noi, credenti e non credenti, con la sua straordinaria empatia e la forza del suo messaggio e di valori universali come la pace, la carità, l’inclusione. Ricorderemo con vera emozione questo momento». Lo hanno sottolineato la presidente, Marinella Soldi, e l’amministratore delegato, Roberto Sergio.







«Con la pace si guadagna poco, ma si guadagna sempre. Con la guerra si perde tutto». È una delle frasi dette da Papa Francesco durante la registrazione di “A sua Immagine”, una citazione del radiomessaggio dell’agosto del 1939 di Pio XII, da Bergoglio citata più volte nei suoi interventi pubblici.