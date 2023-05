Regionalismo differenziato in sanità, a Cosenza appuntamento dem

L’evento

COSENZA Oggi si è tenuta nella sede della Cgil di Cosenza una partecipata assemblea pubblica organizzata dal Segretario provinciale del Partito Democratico, Vittorio Pecoraro, per discutere dei temi del regionalismo differenziato in sanità.

Durante i lavori hanno preso la parola durante l’assemblea il Presidente del Consiglio Comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca, il Vicesindaco Maria Pia Funaro, l’ex Sindaco di Cosenza Salvatore Perugini, il Consigliere Comunale Ciacco, gli ex Consiglieri regionali Carlo Guccione e Giuseppe Giudiceandrea, l’on. Enza Bruno Bossio, membro della direzione nazionale del PD, il Sindaco di Mormanno e membro della Segreteria Regionale, Paolo Pappaterra.

L’evento ha visto la partecipazione anche di membri della Segreteria regionale, Francesca Dorato e Salvatore Monaco, nonché di diversi amministratori e segretari di circolo provenienti da diversi comuni della provincia, tra cui Cosenza, Corigliano-Rossano, Acri, Amantea, Fuscaldo, Mendicino, San Pietro in Guarano, Castiglione Cosentino, Luzzi, Marano Principato, Belvedere Marittimo, Orsomarso, Roggiano Gravina e etc.

I lavori sono stati conclusi dal Deputato Marco Sarracino, responsabile nazionale del Mezzogiorno nella Segreteria di Elly Schlein. Sarracino ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’autonomia differenziata e ha sottolineato l’importanza della revisione del PNRR e delle misure del Decreto lavoro. Ha affermato che tali provvedimenti rischiano di aumentare i divari e compromettere il futuro di una parte rilevante del Paese. In tale contesto, Sarracino ha ribadito che il Partito Democratico si opporrà con forza, mobilitando tutte le risorse del Mezzogiorno.

Un momento dell’assemblea Pd a Cosenza



Durante l’assemblea, il deputato Sarracino ha anche elogiato l’organizzazione del Partito Democratico nel territorio, dichiarando «a Cosenza ho trovato un Pd rinato e rinnovato grazie al giovane segretario provinciale Vittorio Pecoraro e grazie al lavoro di tanti amici e compagni che hanno fatto dell’impegno politico una scelta di vita. Vi invito ad andare avanti su questa strada».

Il deputato Sarracino ha inoltre partecipato alla prima riunione della Segreteria provinciale, augurando il meglio al nuovo esecutivo che sarà chiamato a guidare il Partito Democratico in provincia di Cosenza.