Ponte sullo Stretto, Bonomi: «Faccia parte di un insieme di infrastrutture»

il commento

Confindustria «è sempre stata favorevole alle infrastrutture, quindi noi siamo favorevoli al Ponte sullo Stretto di Messina». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato durante il Festival dell’Economia di Trento. Però, ha spiegato il numero uno degli industriali, «non può essere un’infrastruttura sola, deve fare parte di un insieme di infrastrutture di cui Calabria e Sicilia hanno bisogno, se no le cose non si tengono insieme». In quest’ottica, ha detto Bonomi, «ben venga il Ponte, ma all’interno di un piano di infrastrutture molto corposo. Per quanto riguarda le risorse spetta al governo trovarle».