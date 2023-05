San Giovanni in Fiore, Perenz regala al Comune una sua tela su David Bowie

l’iniziativa

SAN GIOVANNI IN FIORE «Il pittore Luigi Perenz, che ringrazio tanto, ha regalato alla città una sua tela di lino in cui è raffigurato il leggendario David Bowie, ritenuto tra i cantanti migliori del mondo». Ne dà notizia, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che sottolinea: «È la terza opera d’arte che viene donata da un artista contemporaneo al nostro Comune, dopo le sculture di Letizia Cucciarelli e Franco Paletta sulla modernità dell’abate Gioacchino da Fiore. Presto riceveremo altre opere importanti, a riprova dell’attenzione che, pure all’esterno, suscita il nostro progetto politico-amministrativo, basato sulla valorizzazione del pensiero di Gioacchino e sull’idea che arte e cultura siano efficaci strumenti di cambiamento reale». «Bowie, icona pop, è tra l’altro – spiega Succurro – l’autore dell’intramontabile brano “Heroes”, richiamo idiomatico al periodo della guerra fredda e del Muro di Berlino, che i più giovani non hanno vissuto e che, proprio come le figure dell’abate Gioacchino, rappresentano un punto fermo per un ampio discorso politico sulla necessaria armonia degli esseri umani, nel contesto presente di crisi internazionale, economica e di valori che, tuttavia, non può levarci il coraggio delle azioni e la speranza di costruire un futuro di libertà e giustizia per tutti». «Con questo prezioso omaggio di Perenz, valutato da un esperto autorevole qual è Gianfranco Pugliese, San Giovanni in Fiore si conferma riferimento d’arte e cultura e il Palazzo di città – conclude la sindaca Succurro – consolida la sua funzione civile, che va ben oltre i servizi che garantiamo all’utenza».