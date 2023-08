Reggio Calabria, cicogna ferita da fucile salvata dalla polizia metropolitana

Il salvataggio

REGGIO CALABRIA Una cicogna ferita da colpi di fucile è stata salvata dalla polizia metropolitana di Reggio Calabria e successivamente trasportata al Centro di recupero animali selvatici di Catanzaro. Il ritrovamento è stato effettuato nel corso della tradizionale attività di contrasto al bracconaggio e tutela della fauna selvatica, svolta prima dalla polizia provinciale ora metropolitana, che ha mantenuto i compiti di vigilanza venatoria, gestione dei volontari, controllo delle attrezzature faunistiche pubbliche e private, tutela delle specie di animali selvatici e collaborazione con i Centri regionali di recupero fauna selvatica. L’azione di contrasto al bracconaggio ha poi riguardato indirettamente la sinergia e collaborazione diretta con il settore Formazione professionale della Città metropolitana, che previa autorizzazione regionale, sta organizzando e gestendo i corsi gratuiti obbligatori per il conseguimento del tesserino di guardia volontaria venatoria. Anche il Consiglio metropolitano di Palazzo Alvaro ha di recente inserito all’interno del Documento unico di programmazione per il triennio 2023-2025, la previsione di azioni strategiche da attuare a cura della polizia metropolitana riguardanti la disseminazione e la sensibilizzazione all’interno delle scuole per le attività di controllo ambientale e della fauna selvatica. (Com/Mav/Dire)