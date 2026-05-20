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Il gruppo Franz Caruso Sindaco in piazza il 26 maggio per difendere l’Ospedale di Cosenza

Continuano a crescere le adesioni alla manifestazione civica e popolare contro il progetto di trasferimento dell’hub nel Comune di Rende

Pubblicato il: 20/05/2026 – 17:32
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Il gruppo Franz Caruso Sindaco in piazza il 26 maggio per difendere l’Ospedale di Cosenza
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COSENZA Il Gruppo consiliare “Franz Caruso Sindaco” aderisce con convinzione alla grande manifestazione civica e popolare promossa per martedì 26 maggio a Piazza Kennedy, a difesa dell’Ospedale Civile di Cosenza e contro il progetto di trasferimento dell’HUB nel Comune di Rende.
“Trasferire a Rende l’ospedale di Cosenza – dichiarano i componenti del Gruppo consiliare Franz Caruso Sindaco – è una scelta anacronistica e paradossale, che impoverisce la città capoluogo, defraudandola di un presidio essenziale e fondamentale, non solo sul piano dei servizi sanitari, ma anche in termini di impatto sociale, economico ed urbanistico. È, dunque, giusta e necessaria la risposta democratica organizzata e articolata dai comitati, dalle associazioni, dalle organizzazioni sindacali e da tutte le realtà civiche che hanno promosso questa mobilitazione popolare. Qui non è in gioco una rivendicazione asfitticamente campanilistica e, quindi, di retroguardia. Qui sono in gioco il futuro, il ruolo e la funzione direzionale della città capoluogo, che non possono essere mortificati da operazioni di basso cabotaggio”.
Il ragionamento è questo: “Sì al Policlinico universitario ad Arcavacata, sì all’HUB a Cosenza: questa è la nostra parola d’ordine, già affermata con chiarezza dal Consiglio comunale e che intercetta il comune sentire della cittadinanza. Cosenza, al pari di Catanzaro, può e deve avere sia l’ospedale HUB che l’ospedale universitario, in una visione moderna ed equilibrata del sistema sanitario regionale. L’offerta sanitaria deve essere fortificata e irrobustita, non certo scelleratamente depotenziata”.
“Siamo orgogliosi, avendola, peraltro, sempre condivisa – concludono i componenti del gruppo Franz Caruso Sindaco –  della battaglia portata avanti sin dalla prima ora dal Sindaco Franz Caruso a favore del sistema sanitario regionale e della difesa dell’Ospedale di Cosenza. Una battaglia coerente, seria e lungimirante, condotta nell’interesse dell’intero territorio e non per logiche di campanile. Per queste ragioni saremo in piazza martedì prossimo  al fianco dei cittadini, dei comitati e delle associazioni, per difendere il diritto alla salute, i servizi pubblici e il futuro della città di Cosenza”.

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