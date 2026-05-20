Il gruppo Franz Caruso Sindaco in piazza il 26 maggio per difendere l’Ospedale di Cosenza

in piazza kennedy

COSENZA Il Gruppo consiliare “Franz Caruso Sindaco” aderisce con convinzione alla grande manifestazione civica e popolare promossa per martedì 26 maggio a Piazza Kennedy, a difesa dell’Ospedale Civile di Cosenza e contro il progetto di trasferimento dell’HUB nel Comune di Rende.

“Trasferire a Rende l’ospedale di Cosenza – dichiarano i componenti del Gruppo consiliare Franz Caruso Sindaco – è una scelta anacronistica e paradossale, che impoverisce la città capoluogo, defraudandola di un presidio essenziale e fondamentale, non solo sul piano dei servizi sanitari, ma anche in termini di impatto sociale, economico ed urbanistico. È, dunque, giusta e necessaria la risposta democratica organizzata e articolata dai comitati, dalle associazioni, dalle organizzazioni sindacali e da tutte le realtà civiche che hanno promosso questa mobilitazione popolare. Qui non è in gioco una rivendicazione asfitticamente campanilistica e, quindi, di retroguardia. Qui sono in gioco il futuro, il ruolo e la funzione direzionale della città capoluogo, che non possono essere mortificati da operazioni di basso cabotaggio”.

Il ragionamento è questo: “Sì al Policlinico universitario ad Arcavacata, sì all’HUB a Cosenza: questa è la nostra parola d’ordine, già affermata con chiarezza dal Consiglio comunale e che intercetta il comune sentire della cittadinanza. Cosenza, al pari di Catanzaro, può e deve avere sia l’ospedale HUB che l’ospedale universitario, in una visione moderna ed equilibrata del sistema sanitario regionale. L’offerta sanitaria deve essere fortificata e irrobustita, non certo scelleratamente depotenziata”.

“Siamo orgogliosi, avendola, peraltro, sempre condivisa – concludono i componenti del gruppo Franz Caruso Sindaco – della battaglia portata avanti sin dalla prima ora dal Sindaco Franz Caruso a favore del sistema sanitario regionale e della difesa dell’Ospedale di Cosenza. Una battaglia coerente, seria e lungimirante, condotta nell’interesse dell’intero territorio e non per logiche di campanile. Per queste ragioni saremo in piazza martedì prossimo al fianco dei cittadini, dei comitati e delle associazioni, per difendere il diritto alla salute, i servizi pubblici e il futuro della città di Cosenza”.