Caso Cospito, confermata in Appello la condanna a Delmastro

la sentenza

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Era accusato di rivelazione del segreto d’ufficio sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. Subito dopo la sentenza Delmastro, che era presente in aula, ha lasciato la Corte d’appello. Per lui la Procura generale aveva sollecitato l’assoluzione. «Sicuramente andremo a Cassazione». Sono le uniche parole dette dall’ex sottosegretario Andrea Delmastro dopo la conferma della condanna ad 8 mesi in appello.

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