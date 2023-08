Ferro: «Sei milioni di euro per restaurare il Duomo di Catanzaro»

gli interventi

Sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture con un importo di sei milioni di euro i lavori di restauro, consolidamento e messa in sicurezza del Duomo di Catanzaro. A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che aveva annunciato lo stanziamento delle risorse in seguito alle interlocuzioni sull’iter di finanziamento con il provveditore interregionale per le Opere pubbliche di Sicilia e Calabria, ing. Francesco Sorrentino, e con l’arcivescovo mons. Claudio Maniago. L’intervento è stato inserito nella programmazione del Mit “per la tutela e la promozione del patrimonio culturale storico”. Sempre per la città di Catanzaro sono stati finanziati con 514mila euro interventi di manutenzione straordinaria del complesso monumentale San Giovanni, mentre quasi 548 mila euro sono destinati alla ristrutturazione della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Cardinale, e quasi 408 mila euro alla Chiesa dell’Annunciazione di Centrache. In Calabria sono stati inoltre finanziati con 7,5 milioni di euro la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale San Nicola a Stefanaconi; con 562 mila euro la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Chiesa della Madonna di Loreto a Polia e con 1,65 milioni di euro i lavori di recupero, restauro e valorizzazione di Palazzo Barletta a Caraffa del Bianco.