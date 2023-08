Rifiuti davanti agli ingressi delle chiese a Lamezia, Marinaro: «Centro città ricco di bidoni della spazzatura» FOTO E VIDEO

la denuncia

LAMEZIA TERME «È singolare quanto accade a Lamezia Terme. Il grande rispetto per le chiese e l’attenzione dei nostri amministratori comunali hanno partorito la genialità di collocare i mastelli della spazzatura in prossimità degli ingressi delle chiese». È quanto denuncia sul suo profilo Facebook Giuseppe Marinaro, coordinatore dell’associazione “Malati cronici” Lamezia nonché esponente di Italia Nostra. «Mostriamo quanto abbiamo potuto verificare – evidenzia Marinaro nel suo post – sia per la Cattedrale che per la chiesa di santa Caterina. Inoltre i mastelli abbelliscono il corso principale della città che è privo di manifestazioni di grande richiamo ma ricco di bidoni colorati di spazzatura».











Nei giorni scorsi sempre Marinaro aveva evidenziato in un altro post, con tanto di foto al seguito, la situazione di degrado dei servizi igienici della città. «Quello che accade a Lamezia Terme – aveva scritto – per quanto riguardano i servizi igienici pubblici è veramente considerato nella normalità, ignorando il disastro igienico sanitario e ambientale. Il grande rispetto per la città e i suoi cittadini e sicuramente rivolto all’attenzione dei nostri amministratori comunali. Mostriamo quanto abbiamo potuto verificare ancora una volta nella zona mercatali di via Misiani a Nicastro. Abbelliscono l’ambiente nel giorno in cui il mercatino entra nel vivo. Evidentemente la vergogna ormai è di casa per chi ha in mano la città».