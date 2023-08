A Pilar Fogliati e Levante il Premio Nostrum Bio 2023

la kermesse

CATANZARO Nostrum Bio è un progetto di comunicazione e promozione dell’agricoltura biologica calabrese avviato nel 2022 e finanziato dall’Unione Europea, dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, dalla Regione Calabria e dal PSR, che si propone di far conoscere ai cittadini il valore dell’agricoltura biologica e biodinamica, non solo in termini di qualità dei prodotti agricoli, ma soprattutto in termini ambientali e sociali, nonché di protezione dei territori.

La Calabria ha molto da raccontare in questo fondamentale ambito del mondo agricolo: basti pensare che il 36% della superficie agricola coltivabile è dedicato alle produzioni biologiche e biodinamiche, una percentuale doppia rispetto alla media nazionale.

Nell’ambito del progetto di promozione, Nostrum Bio è stata protagonista della ventesima edizione del Magna Graecia Film Festival dove, nell’arena porto di Catanzaro, ha consegnato il Premio 2023 scegliendo due giovanissime e talentuose donne.

L’attrice Pilar Fogliati, promessa del cinema italiano che ha registrato un exploit con il suo primo film da protagonista e regista, “Romantiche”, che ha vinto di recente il Nastro d’Argento e due Globi d’Oro. Una donna energica, intelligente, divertente, che presenta tutte le qualità di una gioventù che attraverso l’impegno, lo studio e un po’ di “sana voglia di cambiare le cose” rappresenta la nuova era, il nuovo mondo del quale i giovani si stanno mettendo alla guida.

La cantante Levante, affermata interprete e autrice nel mondo musicale italiano, non fa della discografia il suo unico fronte su cui mettere in mostra le sue capacità comunicative: è infatti molto impegnata anche nel sociale, con progetti di sviluppo e lotta alla povertà, cogliendo ogni possibile occasione per indicare gli obiettivi importanti per il futuro: quelli che riguardano la giustizia, l’inclusione e i diritti.

Piemontese la prima, siciliana la seconda, Pilar e Levante sono due esempi di una generazione al femminile che può sollecitare e guidare il cambiamento unendo le forze a quelle dei tanti giovani produttori biologici e biodinamici che, nell’esercizio quotidiano del loro lavoro, cercano e trovano la strada per migliorare la qualità della vita di tutti i viventi.