Da ottobre l’aeroporto di Crotone avrà un collegamento giornaliero con Roma

trasporti

CROTONE «Finalmente anche Crotone avrà un collegamento aereo giornaliero di andata e ritorno per Roma. Una bella notizia per il nostro sistema aeroportuale, per i cittadini crotonesi e della costa ionica, e per tutta la Calabria. Il modo migliore di vincere le polemiche è produrre i fatti». Con un post (e un breve video, che potete vedere sotto) su Facebook il governatore Roberto Occhiuto annuncia una novità molto attesa nella città pitagorica, quella dell’avvio del rilancio dello scalo. Si parte da ottobre, dopo la conclusione positiva della gara per gli oneri di servizio. Occhiuto parla di tariffe agevolate e rimanda a lunedì per i dettagli su orari, compagnia e aeromobile. «Mi pare una buona notizia – spiega – che Crotone esca dall’isolamento. È stata dura ma ce l’abbiamo fatta».

L’annuncio della manifestazione d’interesse

È soltanto la prima delle novità. Il presidente della giunta regionale, infatti, annuncia la predisposizione di una manifestazione d’interesse per gli aeroporti della regione rivolta a tutte le compagnie aeree che vorranno volare in Calabria «per mostrare a tutti quanto straordinaria sia questa regione, per farla raggiungere più facilmente dai turisti ma per dare la possibilità anche ai cittadini calabresi di raggiungere più facilmente città italiane ed europee».