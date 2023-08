Hacker filorussi attaccano le banche italiane

l’allarme

ROMA Il gruppo di hacker filorussi “noname057” ha lanciato stamattina un attacco informatico a 8 istituti bancari italiani. Ancora in corso le verifiche tecniche per definire il grado di gravità e gli effetti pratici dell’attacco sulla funzionalità dei siti Internet delle banche. L’attività di mitigazione del danno è supportata dal personale dell’Agenzia per la sicurezza nazionale. Ieri invece, intorno alle 8,30 sono stati presi di mira alcuni siti di aziende di trasporto pubblico: Palermo, Siena, Bergamo, Bolzano, Napoli, Cagliari, e quelli dei trasporti regionali sardi e trentini. Sotto attacco anche l’Azienda Acque e il Comune di Palermo. I siti web sono stati messi fuori uso o resi inaccessibili. E dopo le aziende di trasporto pubblico locale e una decina di banche, il gruppo di hacker filorussi “NoName057” ha messo nel mirino anche alcune delle principali compagnie telefoniche italiane. Ancora da verificare gli impatti sui sistemi operativi delle aziende sotto attacco