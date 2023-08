In fiamme cumuli di rifiuti a Reggio, distrutta un’auto – VIDEO

La vicenda

REGGIO CALABRIA Paura in Viale Calabria a Reggio Calabria. Un rogo appiccato per bruciare un cumulo di rifiuti ha coinvolto anche un’auto in sosta.

L’incendio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona per il timore che potesse propagarsi anche alle abitazioni anche per i fumi tossici sprigionati dalle fiamme.



Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco che ha immediatamente contenuto l’incendio anche se le fiamme avevano già aggredito l’autovettura in sosta, distruggendola.

Si tratta dell’ennesimmo episodio avvenuto in città che interessa la gestione dei rifiuti a Reggio e crea problemi alla salute dei cittadini.