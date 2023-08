Aumentano le licenze dei taxi ma non saranno cumulabili

le misure

È terminata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. La riunione è durata quasi tre ore.

Salvini, ok a prelievo extraprofitti banche

Il ministro Giorgetti “ha approvato una norma di equità sociale, che è un prelievo sugli extraprofitti delle banche limitato al 2023: tutti gli introiti saranno destinati a due voci: aiuto ai mutui prima casa e taglio delle tasse”. Lo ha annunciato il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa dopo il cdm.

Ok del Cdm al decreto asset, con norme taxi e caro-voli

Il Consiglio dei ministri ancora in corso, secondo quanto si apprende, ha approvato il decreto asset, che contiene tra l’altro le norme relative al settore dei taxi e per il caro-voli. Tra le misure di competenza del Ministero delle Imprese, secondo quanto si apprende, anche norme sulla golden power, attrazione degli investimenti e anche l’anticipazione di alcune misure urgenti del più vasto Piano Nazionale per la Microelettronica.

Ok Cdm deroga al tetto compensi per Ponte sullo Stretto

A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ancora in corso ha approvato la deroga al tetto dei compensi per i super esperti che lavoreranno per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. È una norma fortemente voluta dal Mit di Matteo Salvini, per garantire il coinvolgimento dei migliori professionisti.

Ok Cdm alla norma anticrisi per l’autotrasporto

Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri ancora in corso, a quanto si apprende da fonti di governo, c’è l’esclusione del settore dell’autotrasporto merci dalle competenze dell’ART – l’Autorità di Regolazione dei Trasporti – con la conseguente soppressione del contributo annuale da parte degli autotrasportatori, per venire incontro alla crisi del comparto. È una norma voluta da Matteo Salvini.

Golden power si rafforza, da Ia a cybersicurezza

Il decreto asset approvato dal consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, contiene anche norme in materia di golden power per monitorare il trasferimento all’estero di tecnologia particolarmente critica, anche quando questo trasferimento avvenga infragruppo. Con le norme si autorizza l’esercizio dei poteri speciali quando gli atti e le operazioni riguardino l’intelligenza artificiale, i macchinari per la produzione di semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare.

Via libera del Cdm al dl omnibus giustizia e incendi

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il decreto omnibus giustizia, che contiene anche le nuove norme sugli incendi, l’8 per mille alle tossicodipendenze e la riorganizzazione del Ministero della cultura.

Taxi, in decreto via cumulabilità delle licenze definitive

Nel dl Asset e Investimenti, secondo quanto si apprende, viene esclusa l’ipotesi di cumulabilità delle licenze definitive per i taxi, contestata dai sindacati dei tassisti. Le città metropolitane, i capoluoghi e i Comuni sede di aeroporti internazionali potranno quindi bandire il concorso straordinario, sino a un incremento del 20% rispetto alle licenze esistenti, aperto a nuovi operatori, con una procedura “più celere, certa e semplificata” rispetto all’assetto normativo previgente. Analoghe semplificazioni e accelerazioni sono previste per le procedure inerenti le licenze temporanee, prorogabili per 24 mesi.

Al commissario Giubileo poteri anche per lavori metro Roma

Il consiglio dei ministri, a quanto si apprende ha approvato anche la norma sulla metropolitana di Roma che estende i poteri del commissario straordinario alla realizzazione di tutti gli interventi su linee metropolitane connessi al Giubileo 2025. È una norma del ministero delle Infrastrutture e Trasporti che, spiegano alcune fonti, il ministro Matteo Salvini ha voluto concretizzare anche per rispondere a una specifica richiesta del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Fonti, salta la norma sull’innalzamento delle emissioni 5G

Nel testo del decreto asset approvato dal consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, non c’è la norma che prevede l’innalzamento dei limiti delle emissioni elettromagnetiche per il 5G. La misura compariva in una bozza circolata nei giorni scorsi.

Mit, per il Ponte via tetto stipendi, come Giubileo e Anas

Per permettere l’assunzione di tecnici dall’alta professionalità per il Ponte sullo Stretto si prevede la deroga al tetto dei compensi previsti per amministratori e dipendenti pubblici in linea con quanto già fatto per il Giubileo o Anas 2.0. Lo fa sapere il ministero delle Infrastrutture e Trasporti in una nota sulle misure contenute nel decreto asset, spiegando che la norma riguarda la necessità di reperire super esperti massimamente competenti, provenienti anche da aziende come Anas e da Rfi (Rete ferroviaria italiana), per le quali non é previsto il limite.

Schillaci, abrogato l’ultimo divieto reale del covid

“E’ stato abrogato l’ultimo divieto reale del Covid”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci alla fine del consiglio dei ministro riferendo l’abrogazione della norma sull’isolamento per i malati di Covid. “L’andamento epidemiologico, i vaccini e i farmaci non rende necessaria questa misura che era ampiamente disattesa. E’ una norma di buon senso, il ministero della salute continuerà ad osservare e se necessario adotterà tutte le misure necessarie” ha concluso Schillaci.

Lollobrigida, ok dal Cdm a interventi su granchi blu e peronospora

“Abbiamo approvato nell’ambito del decreto, con gli articoli 10 e 11, due interventi che permettono di ristorare le imprese colpite dalla peronospora, ovvero aziende vitivinicole con un primo intervento da un milione. Interveniamo sul settore della pesca per alleviare le criticità indotte da una proliferazione esponenziale del granchio blu, un granchio particolarmente aggressivo giunto da altri mari nell’Adriatico e in parte del Tirreno”. Lo ha detto il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.