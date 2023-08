Il successo della settima edizione del “Serreinfestival”. Censore: perfetto abbraccio tra cultura, attualità e momenti ludici

il messaggio

SERRA SAN BRUNO «Si è conclusa la prima parte della VII edizione del Serreinfestival, il festival della montagna, che ha visto protagonista la nostra amata Serra San Bruno e il comprensorio delle Serre. Siamo soddisfatti del risultato e di aver portato nel nostro paese temi di attualità, diritti sociali, turismo, attività coinvolgenti e sportive. Non sono mancati momenti di musica e spettacolo. È stato un festival vivo, partecipato e dunque il primo ringraziamento va a tutti coloro che ci sono stati! E in particolare ai direttori artistici Armando Vitale e Giovanna Giacco». Così in una nota di ringraziamento il presidente dell’associazione “Condivisioni” Bruno Censore. «I ringraziamenti, che affidiamo a queste brevi righe sono tantissimi e non riusciremo a citare davvero tutti per nome e cognome . Sappiate però – esordisce Censore – che nessuno è escluso: da tutti gli operatori dietro le quinte che hanno montato palchi, service , luci (ecc…), coloro che hanno prestato la loro voce e i loro interventi , fino ai grandi ospiti come il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà, il deputato Stumpo, Alessandro Greco, Gio Di Tonno, Carmen Bellissimo, Raffaele Primo, Karen Sarlo, Maurizio Talarico , Giovanni Cuda , Don Corapi, Vincenzo Montalcini, Francesco Pupa, Agazio Loiero, il Sindaco di San Nicola da Crissa Condello e tutti coloro che attraverso iniziative e attività hanno dato lustro al festival. Tutto questo – sostiene Censore – non sarebbe stato possibile senza la passione che ci spinge ogni anno a regalare alla comunità montana veri momenti di cultura e dibattito, animando le strade del paese. Questo, però, anche grazie ai numerosi sponsor che ci sostengono, prima fra tutti Regione Calabria, il patrocinio gratuito del comune di Serra San Bruno e soprattutto Fiorindo Dolci, Acqua Fabrizia, Carbonsud, Ranieri internazional, AutoC, Serfunghi di Calabretta Bruno, RS98 e CalmeCementi. Durante questa edizione abbiamo cercato, come sempre, di far coesistere l’importanza delle riflessioni profonde, grazie a ospiti illustri come il Dott. Miceli, l’associazione “Artisonlus – Modelli si nasce” e “Autacademy”, con proposte ludico-ricreative organizzate da associazioni e imprese. E lo abbiamo fatto aprendoci ancor di più ai giovani attraverso momenti pensati proprio per loro come la serata disco in piazza e la corsa podistica. Siamo orgogliosi di aver rinnovato il nostro modo di comunicare e raccontare il festival , sempre attraverso i media partner istituzionali e sfruttando il potere della comunicazione digitale e social. Continueremo nei prossimi giorni a raccontare i dettagli delle inziative sui nostri canali Facebook e Instagram @serreinfestival. Siamo certi di aver contribuito a portare un importante momento di crescita culturale , ma anche gioia e divertimento. Ciò che conta davvero, per una realtà come la nostra è la coesione territoriale, poiché solo grazie ad una comunità unita e partecipe (al di là delle proprie opinioni personali) Serra San Bruno troverà il riscatto che merita. Fare del bene al proprio paese e indistintamente a tutti i suoi cittadini, può solo migliorare e portare ricchezza alla nostra bella terra. Vi aspettiamo a settembre con altri importanti appuntamenti!. Grazie di vero cuore a tutti».