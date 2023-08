Sbarco del 5 agosto a Crotone, arrestati due scafisti

L’indagine

CROTONE Due cittadini stranieri, originari dell’Uzbekistan e del Kirghizistan, sono stati individuati dalla Polizia di Crotone come i presunti scafisti dello sbarco avvenuto il 5 agosto scorso. I due, rispettivamente di 35 e 37 anni, sono ora in stato di fermo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. A seguito dello sbarco presso il porto di Crotone di 82 migranti, prevalentemente di nazionalità afgana, dopo l’intervento in mare della locale Capitaneria di Porto, la Squadra Mobile ha avviato le indagini finalizzate all’individuazione degli scafisti. Le dichiarazioni rilasciate dai migranti e l’analisi degli apparecchi cellulari a loro in uso, hanno consentito di ricostruire tutte le fasi del viaggio, dalla partenza dalla Turchia sino all’arrivo sulle coste crotonesi. Al termine delle indagini e considerato il pericolo di fuga, i due presunti scafisti sono stati trasportati presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.