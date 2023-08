Abusivismo, il sindaco di Isola Capo Rizzuto non ci sta: «La delibera di Occhiuto è punitiva»

la replica

ISOLA CAPO RIZZUTO “Un provvedimento che mi ha fortemente sorpresa”. A dirlo all’Adnkronos Maria Grazia Vittimberga, sindaco di Isola di Capo Rizzuto, tra i 30 comuni commissariati dalla Giunta della Regione Calabria per abusivismo edilizio. “Due anni fa, dopo 50 anni, abbiamo approvato il Piano Strutturale Comunale (Psc), il primo strumento urbanistico che abbia mai avuto Isola di Capo Rizzuto, e siamo tra i pochissimi comuni della Calabria ad averlo. Siamo probabilmente – commenta la prima cittadina – il primo comune ad approvare i piani attuativi, che sono piani dettagliati rispetto al Psc. E a seguito dell’approvazione di questi strumenti sono aumentate tantissimo le ricerche di licenze edilizie”. La delibera della Giunta Occhiuto, prosegue Vittimberga, “la considero un po’ punitiva rispetto ad un percorso virtuoso che ha messo in moto l’Amministrazione comunale. Ovviamente noi vogliamo stare nelle regole quindi, dopo aver letto la delibera di Giunta, vediamo le indicazioni contenute e cosa comporta il commissariamento. Noi vogliamo essere collaborativi perché nostro interesse è mettere in moto meccanismi di virtuosismo anche nell’ambito dell’edilizia. Ma, ripeto, il provvedimento mi ha fortemente sorpresa”.