Sanità calabrese nello sgomento: muore Giuseppe Profiti, commissario straordinario di Azienda Zero

la tragedia

CATANZARO E’ improvvisamente deceduto questa sera, per un infarto, Giuseppe Profiti, commissario straordinario di Azienda Zero, l’ente di governance della sanità calabrese e strettissimo collaboratore del governatore Roberto Occhiuto. Profiti, 62 anni, noto manager della sanità originario di Catanzaro, è stato colto da un malore in Puglia, dove stava trascorrendo alcuni giorni di ferie. La notizia sta circolando da diverse ore ai massimi livelli istituzionali della Regione Calabria e sta suscitando costernazione e sgomento. Profiti, che in passato ha ricoperto ruoli apicali in diverse importanti realtà sanitarie, soprattutto in Liguria, ed è stato anche presidente dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù”, ha fornito in questi mesi un forte contributo all’azione di Occhiuto quale commissario della sanità sul piano dell’accertamento del debito, del reclutamento di personale e del riordino delle reti ospedaliera e territoriale, aggiornate dopo oltre 6 anni. Profiti era stato chiamato a maggio del 2022 da Occhiuto alla guida di Azienda Zero, e a maggio di quest’anno era stato prorogato nell’incarico fino a fine anno: nelle ultime settimane Profiti aveva impresso una forte accelerata all’avvio operativo di Azienda Zero, approvando l’atto aziendale e il bilancio e reclutando il primo contingente di personale. Per restare in Calabria, tra l’altro, Profiti alcuni mesi fa aveva anche rinunciato a ritornare a lavorare nella sanità della Liguria. (redazione@corrierecal.it)